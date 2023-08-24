До війни звикли, політики готуються до виборів: експерт вказав на небезпеку для України

Дедалі більше політичних сил та груп впливу починають активно займатися самопіаром та воювати один з одним

Саме в День Незалежності, 24 серпня, виповнюється півтора роки, як росія веде повномасштабну війну проти нас. Хоча до перемоги ще далеко, війна в Україні стала буденністю, зараз люди почали більше думати не про виживання, а про права та свободи, а політики вже готуються до виборів, займаються самопіаром та воюють один з одним за увагу електорату.

Таку думку "Телеграфу" висловив медіаексперт Денис Гороховський. Він вважає, що до війни звикли як усередині України, так і за її межами й у цьому є й плюси й мінуси.

"Українці навчилися жити за умов війни. Показово, що за півтора року вектор змістився з питання виживання на права і свободи. Тому наше суспільство дискутує на тему проведення виборів в умовах війни та відкриття кордонів для тих категорій, кому сьогодні виїзд за кордон заборонено", — зазначив експерт.

Він додав, що дедалі більше політичних сил та груп впливу починають активно займатися самопіаром та воювати один з одним за увагу електорату.

"Основною проблемою є те, що більшість представників різних груп політичної опозиції піаряться не на власних позитивних кейсах, а на банальній критиці влади. І іноді буквально ретранслюють російську пропаганду лише для того, щоби знизити рейтинг влади", — вважає Гороховський.

При цьому, за його словами, зараз ніхто не може однозначно сказати, и будуть вибори в умовах війни і про які саме вибори йдеться — парламентські, президентські чи місцеві. Проте піар-кампанії йдуть уже повним ходом, на них витрачають мільйони гривень, які за сьогоднішніх умов можна було використати набагато продуктивніше.

"Загалом, з одного боку, у цій тенденції можна побачити певний позитив: країна продовжує жити та думати про своє майбутнє. З другого, у багатьох може скластися хибне відчуття, що Перемога — це вже щось зумовлене і можна розпочинати внутрішні політичні розбірки. Що в підсумку може дуже нашкодити як суспільству в цілому, так і безпосередньо фронту", — резюмував експерт.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Півтора року "великої війни": головні висновки та очікування для України та росії

Також ми розповідали, що чергові парламентські вибори мали б пройти цієї осені, а чергові президентські — в березні наступного року. Але наразі неможливо сказати, коли саме станеться наступне волевиявлення, бо це залежить, в першу чергу, від безпекової ситуації. Однак це не заважає політичним гравцям України готуватися до них та планувати нові проєкти.