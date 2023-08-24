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Все заради своїх рейтингів: Гороховський розповів, як політики створюють проблеми для України

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Денис Гороховський вважає, що політики багато витрачають грошей на самопіар Новина оновлена 24 серпня 2023, 11:01
Денис Гороховський вважає, що політики багато витрачають грошей на самопіар. Фото Відкриті джерела

Поки що складно сказати, чи зможе Україна провести якісь вибори в умовах війни.

Поступово українці і не лише звикли до війни. Вона стала буденністю як для наших громадян, так і для тих, хто перебуває за межами України.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив політолог, медіа-експерт Денис Гороховський. Він вважає, що українці вже навчилися жити за умов війни.

"Показово, що за півтора роки з питання виживання вектор змістився на питання прав та свобод. Тому наше суспільство дискутує на тему проведення виборів в умовах війни та відкриття кордонів для тих категорій, кому сьогодні виїзд за кордон заборонено", — сказав він.

За словами Гороховського, зараз все більше політичних сил та груп впливу активно ведуть самопіар, а також розпочинають війну проти один одного за увагу народу.

"Основна проблема полягає в тому, що більшість представників різних груп політичної опозиції піаряться не на власних позитивних кейсах, а на банальній критиці влади. І іноді буквально ретранслюють російську пропаганду лише для того, щоб знизити рейтинг влади", — вважає політолог.

При цьому він визнає, що зараз важко сказати, чи зможе Україна провести будь-які вибори в умовах війни. Гороховський лише зазначив, що політичні сили вже почали витрачати мільйони на свої піар-кампанії, хоч ці гроші можна було спрямувати в інше русло.

"Загалом, з одного боку, у цій тенденції можна побачити певний позитив: країна продовжує жити і думати про своє майбутнє. З іншого, у багатьох може скластися помилкове відчуття, що Перемога — це вже щось зумовлене і можна розпочинати внутрішні політичні розбірки. Що в результаті може дуже нашкодити як суспільству в цілому, так і безпосередньо фронту", — попередив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Півтора року "Великої війни": головні висновки та очікування для України та росії

Раніше "Телеграф" писав про те, як президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності.

Теги:
#Політика #Війна #Вибори в Україні #Денис Гороховський