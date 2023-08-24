Соломинка зламає хребет верблюду: полковник ЗСУ пояснив, що змінилося за півтора року "великої" війни

Українські воїни поступово звільняють країну від окупантів.

Четвер, 24 серпня, для українців — не лише святкова дата, присвячена Дню Незалежності, а ще й півтора року повномасштабного вторгнення росії. За вказаний період російська сторона не змогла втілити в життя жодну зі своїх амбіцій, однак сподіватися на швидку перемогу України було б передчасно.

Які події розгортаються у військовій сфері та чого очікувати від поточного року? Про це "Телеграф" дізнавався у експертів.

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов, говорячи про очікування, пропонує згадати східну приказку, що іноді соломинка може зламати хребет верблюду. На його думку, саме в такій ситуації зараз опинилася російська оборона.

"Росіяни зібрали на півдні угруповання під сто тисяч, намагаючись не дати нам перебити сухопутний коридор до Криму. Але там у них така "солянка", що не факт, що зможе досить довгий період стримувати тиск наших Сил оборони", — наголошує експерт.

Проте, за словами полковника, на успіхи українського наступу впливатиме, чи володіють ЗСУ усіма необхідними ресурсами.

"Але, тут важливо, щоб Україні вистачило сил та засобів, резервів, ресурсів проломити ворожу оборону та розвинути вже стратегічну наступальну операцію. Поки що ми бачимо успіхи ЗСУ в районі Урожайного (Донецька область), Роботиного (Запорізька область). Досить динамічна ситуація в районі Вугледара, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському напрямках. Обидві сторони постійно маневрують, і є багато факторів, які можуть у той чи інший момент змінити ситуацію на полі бою", — підкреслює Владислав Селезньов.

Чи вплине непослідовна позиція західних партнерів на хід війни та про очікування від контрнаступу читайте на повному матеріалі "Телеграф" під назвою: "Півтора року "великої війни": головні висновки та очікування для України та росії".

Раніше "Телеграф" повідомляв про успіхи ЗСУ на Запорізькому фронті.