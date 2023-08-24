"Травмованих — валом, лікарів бракує": омбудсмен з реабілітації ветеранів назвав нагальні проблеми системи

З України виїхало багато фахівців, яких зараз не вистачає в лікарнях

Тисячі поранених українських бійців потребують допомоги, щоб повернутись до нормального життя. Однак після півтора року повномасштабної війни досі не вистачає реабілітаційних центрів.

Чи має Україна усі необхідні ресурси, щоб забезпечити реабілітацію кожному герою? Про це "Телеграф" спитав омбудсмена з реабілітації ветеранів Вадима Свириденка.

Омбудсмен з реабілітації ветеранів зазначає, що в країні не вистачає спеціалізованих медичних закладів, через що на багатьох бійців просто немає койко-місць, а також фахівців та медичного персоналу.

"Було б добре, якби у нас центрів реабілітації було більше. Якби більше було фахівців, лікарів-реабілітологів. У нас всі клініки, всі лікарні забиті пораненими, травмованих валом, — лікарів бракує. Виїхали з України мільйони людей, і серед них, звісно ж, і фахівці.

До протезистів — черга. Їх багато, але все одно бракує. А протезистів по руках набагато менше, більшість фахівців працюють з протезуванням ніг. Якщо брати протезування, коли є повна втрата кінцівок, тобто вичленення, то таких людей ми намагаємось відправити за кордон, адже відповідних фахівців у нас декілька людей на всю Україну. Є приватні і державні майстерні, на які виділяє кошти держава. І травмований боєць сам може обрати, де йому зробити протез, гранична ціна для всіх однакова. Приватні майстерні розвиваються швидше і надають більш якісну допомогу у реабілітації, тому що вони більш гнучкі і не залежать від умов, які обов’язкові для державних структур", — підкреслює омбудсмен.

Окрім цього, великою проблемою залишається повна відсутність реабілітаційних центрів в деяких регіонах України, наприклад, на Закарпатті та Буковині.

"Свого часу кількість ветеранів у цих регіонах була невелика і їх направляли в інші області, адже згідно із законом, військовий може сам обрати будь-який медичний заклад, де хоче отримати допомогу. Там є ветеранські шпиталі, які могли взяти неважку або ж середню травму та пролікувати її, а при важких травмах люди їхали у інші області. Та якби протягом 10 років війни нічого не робилося, у нас був би повний колапс. Враховуючи, що на сьогодні велика кількість людей масово постраждала, тут би система навіть найбільших держав не витримала " — коментує Вадим.

Що в реабілітаційній системі України не подобається українським військовим, читайте в повному матеріалі "Телеграф": "Важливі відповіді щодо реабілітації поранених військових — інтерв'ю з уповноваженим президента"