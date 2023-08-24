"Пацани, мені 19 років": окупант, який передавав привіт Зеленському, погано скінчив (відео)

Українські військові заспокоїли переляканого загарбника та пообіцяли, що все буде нормально

Є ймовірність, що в полон до українських військових потрапив окупант, який нещодавно хвалився трофейним БМП Bradley та передавав привіт президентові України Володимиру Зеленському. Після того, як він потрапив до рук ЗСУ, риторика російського військового різко змінилася.

Кадри з окупантом опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав відео, на яких, можливо, одна й та сама людина.

На ролику, записаному ще до потрапляння в полон, загарбник із "Загону Керч" в оточенні інших російських військових записує звернення до Зеленського і каже: "Передаємо привіт пану Зеленському... Загін Керч".

Вже на другому відео українські військові записали відео із самим окупантом або схожим на нього загарбником. Він почав говорити нашим захисникам, що йому лише 19 років. У відповідь наші військові заспокоїли переляканого росіянина і сказали, що все буде нормально.

"Ймовірно, його позивний "Шмига". Підрозділ, в якому він служив у полон, називається "Загін Керч", тут переважно добровольці з Криму, з інших окупованих територій, з російських регіонів, які органічно ненавидять українців. "Загін Керч" є відомим медійним підрозділом, який розкручує рашистська пропаганда", — пише журналіст.

Він також звернув увагу, що "головний герой" ролика із "привітом" Зеленському встиг стати героєм коміксів у росії.

Раніше Телеграф писав про те, що в ГУР запропонували російським солдатам здаватися в полон, щоб вони могли зберегти своє життя.