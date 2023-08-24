США сперечаються з Україною через контрнаступ, Київ змінив стратегію, запевняє WSJ

У Штатах вважають, що українці, як і раніше, надто розосереджені для концентрованого наступу на південь

В останні кілька тижнів офіційні особи Києва та США сперечалися щодо стратегії та тактики українського контрнаступу, який продовжують ЗСУ. Між ними виникли певні розбіжності.

Американці закликали кинути всі зусилля на Оріхівський напрямок, щоб вийти до Азовського моря. На їхню думку, для цього Україні було передано достатню кількість техніки. Водночас вони не розуміють зусиль під Бахмутом. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Україна все ж таки внесла до своєї стратегії корективи й сконцентрувалася на Оріхівському напрямку, перейшовши в оборону "у східній частині Запорізького фронту".

У США вважають, що Україна ще має час, щоб досягти успіху на півдні країни. Своєю чергою, як повідомляє WSJ, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що українські військові вже перебувають на порозі прориву.

Водночас суперечки та розбіжності в деяких моментах все ж таки залишаються.

"Офіційні особи США кажуть, що українці, як і раніше, надто розосереджені для концентрованого наступу на південь, оскільки на сході розгорнуті численні бригади, і вони досі не поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів та зусиль з розмінування", — йдеться у матеріалі.

Україна у відповідь на це каже, що намагається звести до мінімуму втрати на фронті, а також розуміє, що наразі переваг у повітрі вона не має.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що офіцери ЗСУ, всупереч розмовам про повільний контрнаступ, кажуть, що вони просуваються вперед і дають оптимістичні оцінки ситуації на фронті. Однак війна, на їхню думку, швидко не закінчиться.