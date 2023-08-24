Мінус командний пункт та техніка? росіяни в Токмаку зловили потужні прильоти (відео)

Наслідки вражають

Після того, як ЗСУ увійшли до Роботиного і здійснили ривок через мінні поля підходячи до Токмака (Запорізька область), окупанти в даному населеному пункті опинилися під прицілом українських артилеристів. І ось у четвер, 24 серпня, у росіян у цьому місті відбулася "прожарка".

Так, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, ЗСУ завдали потужного удару по окупантам у тимчасово окупованому Токмаку. Свої слова він підкріпив відео, на якому знято масивний стовп диму після вибуху і чути голос росіян.

"Де БТР теж влучили", — каже загарбник і отримує ще один "приліт" вже поряд із собою.

У той же час, видання "Фокус", посилаючись на дані в мережі, пише, що удар ЗСУ міг прийтись по командному пункту та місцю розміщення техніки одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії рф. Журналісти також публікують ще одне відео і на ньому, на відміну від попереднього, записано сам момент удару.

Також у мережі вже з’явилися і фотографії, які демонструють наслідки прильоту. Про кількість загиблих росіян та знищеної техніки поки що нічого не відомо. У ЗСУ поки що нічого не заявляли з приводу цього удару.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські розвідники провели успішну спецоперацію у Криму та знищили там десятки окупантів.