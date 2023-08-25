ЗСУ захопили передові позиції окупантів під Бахмутом: свіжі карти боїв

ЗСУ просуваються вперед і тіснять ворога

Триває 548 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 24 серпня українські війська вели наступальні операції на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області. У районі Роботиного ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони рф, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній, а поблизу Бахмута захопили передові позиції росіян.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти 24 серпня вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк та на заході Запорізької області. Місцями просунулися вперед.

Харківська та Луганська області

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новогорівки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ворог без успіху атакував райони Серебрянського лісу, Кремінної та Білогорівки, і що росіяни планують перегрупувати та замінити війська у Лимані.

Луганська та Харківська області

Донецька область

Українські війська 24 серпня просунулися на північ від Бахмуту. На геолокаційних кадрах видно просування на захід від Залізнянського.

Бахмутський напрямок

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська продовжують поступове просування на Бахмутському напрямку. Російський "військор" стверджував, що українські сили просунулися біля Кліщіївки та захопили російські передові позиції на захід від населеного пункту.

Донецька область

Ворог продовжував наступальні операції в районі Авдіївки, але не просунувся. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ відбили атаки на південь від Авдіївки, поблизу Мар’їнки та на північний захід від Новомихайлівки.

"Південна вісь"

24 серпня українські війська на заході Запорізької області підійшли до інших рубежів оборони росії. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на південь від Роботиного та на схід у напрямку Вербового. Генштаб України повідомив, що українські сили мають успіх у напрямі Новоданилівки та Новопрокопівки.

Район Времівки

Район Роботиного

Окупанти продовжували атаки на заході Запорізької області, але не просунулися. Генштаб України повідомив, що ворог наступав біля Малої Токмачки.

Запорізька область

ОК "Південь" ЗСУ повідомило, що українські сили підняли прапор на східному (лівому) березі Дніпра на Херсонщині. Деякі російські джерела стверджували, що 24 серпня українські сили завдали удару по командному пункту невизначеного підрозділу 58-ї загальновійськової армії рф у Токмаку.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 25 серпня окупований Крим зазнав масованого удару безпілотників. Загарбники повідомили, що там було виявлено понад 40 БПЛА.