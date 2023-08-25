Є просування на південному фронті: у Генштабі повідомили про нові успіхи ЗСУ (карта)

Українські війська просуваються та стримують ворога

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Наші воїни мають успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що йде закріплення на досягнутих рубежах, завдання вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника і здійснюються заходи контрбатарейної боротьби.

Напрямок Новоданилівка — Новопрокопівка на карті deepstate

Напрямок Мала Токмачка — Очеретуватий на карті deepstate

На Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують наступальні дії на південь від міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмутський напрямок на карті

Своєю чергою російські окупанти вели безрезультатні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Росіяни переміщають свої підрозділи та війська та активно застосовують резерви.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямах Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. Тривають тяжкі бої.

Як повідомляв "Телеграф", за даними аналітиків ISW, в районі Роботино ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони Росії, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній, а у Бахмута захопили передові позиції росіян.