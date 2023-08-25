Генерал Міллі прокоментував постачання важливої зброї Києву: "Спірна тема"

Питання з передачею далекобійних ракет із порядку денного не знято

Україна отримає винищувачі американського виробництва F-16, восени перші групи наших пілотів прибудуть до США для навчання. Однак щодо поставок далекобійних ракет ATACMS, то це питання ще не вирішене.

Про це розповів голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Таку інформацію він озвучив в інтерв’ю каналу Al-Mamlaka (Йорданія).

"F-16. Насправді це рухається вперед. Існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16… у не такому віддаленому майбутньому", — зазначив він.

Водночас, за словами Міллі, Вашингтон не визначився з наданням армійських тактичних ракетних систем дальньої дії, відомим як ATACMS. Вони необхідні ЗСУ і здатні досягати тилу ворога.

"Вони отримали далекобійну артилерію за допомогою керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які є і в інших країнах. Таким чином вони отримали багато артилерії", — пояснив Міллі, додавши, що "ATACMS — "спірна тема".

За його словами, є багато причин, через які Україні не передають ATACMS. Водночас це питання не зняте з порядку денного і все ще "на столі".

"Президент Байден на даний момент не сказав ані "ні", ані "так"", — резюмував Міллі.

Раніше ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан пояснив "Телеграфу", чому Захід недостатньо озброює Україну. Якби зброї вистачало, ми могли б перемогти вже цього року.