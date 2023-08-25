Прилетіло по базі окупантів? З’явилися деталі нічної атаки БПЛА на Крим

Повідомляється про загиблих та поранених російських військових

У ніч на 25 серпня окупований Крим зазнав масованого удару безпілотників, загарбники заявили, що там було виявлено понад 40 БПЛА. З’явилася інформація, що один із них вразив базу окупантів у селі Перевальне Сімферопольського району, де дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер". Паблік посилається на інформацію від свого підписника.

Перевальне на карті

За його даними, в результаті "прильоту" дрону загинуло троє окупантів. Також є ще багато поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.

Минулої ночі жителі Перевального повідомляли, що чують звуки дронів, що пролітають. Також лунали вибухи.

Крім того, речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеському ОВА Сергій Братчук у ніч на 25 серпня також повідомляв про атаку безпілотників на Перевальне. Крім нього, голосно було й в інших місцях окупованого півострова.

Нагадаємо, в міноборні росії заявили, що минулої ночі територія Криму зазнала атаки 42-ма безпілотниками. Там додали, що нібито дев’ять БПЛА знищені, 33 пригнічені засобами РЕБ і зазнали аварії, начебто не досягнувши мети. Однак довіряти цій інформації не можна, оскільки російські відомства регулярно поширюють спотворені дані, незалежно від реальної ситуації, заявляючи, що "втрат і руйнувань немає".

Як повідомляв "Телеграф", начальник Головного розвідувального управління Міноборони України Кирило Буданов заявив, що робота зі звільнення Криму відбувається повільніше, ніж мало бути за розрахунками та прогнозами. Водночас за останній рік було проведено колосальну роботу.