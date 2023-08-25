"Роблять собі тільки гірше": військовий експерт пояснив, як російські глушилки б'ють по москвичах

Україна не тероризує російських громадян, а б'є виключно по стратегічним об'єктам.

За минулий місяць мешканці престижних ЖК біля бізнес-центру "Москва-Сіті", а також працівники офісів часто відчували наслідки ударів дронів по висотках. Обійшлося без жертв, однак відчуття безпеки жителів столиці рф стало помітно слабшим.

Чи становлять загрозу для цивільних атаки дронів "Телеграфу" розповів політичний оглядач групи "Інформаційний супротив" Олександр Коваленко.

На фоні посилення діяльності невідомих безпілотників у повітрі над москвою, в деяких її районах, окрім ППО, були розгорнуті системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ці системи працюють на принципі блокування радіосигналів, що керують дронами. Внаслідок цього безпілотні літальні апарати втрачають зв'язок і можуть влучити в будь-який об'єкт.

За словами Олександра Коваленка, відповідальність за можливі наслідки для громадян лежать на плечах російської влади. Поки їхні засоби радіоелектронної боротьби не втручаються в роботу точних безпілотників, звичайні мешканці Москви перебувають у безпеці.

"Жодних підтверджень нашої причетності до цих атак нема. При цьому можна з упевненістю сказати, що дрони б'ють виключно по офісах державних структур рф, які забезпечують військові потреби країни-агресора. Використовуючи РЕБ, вони роблять гірше тільки собі. Неконтрольований БПЛА з бойовою частиною, дійсно, може влетіти хтозна-куди. Те ж стосується й уламків дронів, збитих ППО, але відповідальність за це лежить не на нас", — коментує експерт.

Чи виправдовують затрати удари по столиці рф, читайте в повному матеріалі "Телеграфу" під назвою: "москва неквапом нищилась: який ефект справляють удари дронів і чи варто витрачати дефіцитні БПЛА"

Раніше "Телеграф" розповідав, куди саме влучали невідомі безпілотники і який ефект мали ці атаки.