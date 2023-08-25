Наздогнати росіян не зможемо: Буданов розповів, чому у росії більше полонених

Близько 20% російських військових здаються ЗСУ добровільно

Україна не має такого великого обмінного фонду, як росія. Це пов’язано з тим, що в перші дні вторгнення окупанти полонили дуже багато українців.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода Крим" повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, у полоні у росіян не лише військові, а й цивільні особи.

"У нас він (обмінний фонд, — ред.) набагато менше, ніж у росії… рф нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо", – сказав він.

При цьому Буданов не розкривав точну кількість українців, які перебувають у полоні, оскільки це державна таємниця. Також голова ГУР додав, що близько 20% російських військових здаються добровільно.

"Це близько 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу", — сказав він.

Раніше Телеграф писав про те, що в ГУР закликали російських окупантів активніше здаватися в полон, якщо вони хочуть зберегти життя.