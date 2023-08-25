Відстрочку від мобілізації можуть отримати представники ще однієї професії

Через війну з російськими окупантами в Україні продовжує діяти режим загальної мобілізації, якій підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому деякі мають відстрочку від мобілізації й список цих людей хочуть розширити.

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Його автори пропонують надавати відстрочку адвокатам.

Пропонується внести зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом внесення адвокатів до списку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Однак йдеться не про всіх, а лише про дві категорії. Тих, хто має стаж роботи не менше 10 років та тих, хто внесений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Як зазначають автори ініціативи, нововведення є необхідним, оскільки зараз в Україні право відстрочки від мобілізації вже мають судді, прокурори, співробітники інших правоохоронних органів. Проте адвокати до цього списку не входять.

На їхню думку, така ситуація несе у собі небезпеку порушення принципу змагальності сторін. Може виникнути становище, коли буде представлено лише сторону звинувачення, а сторона захисту — не буде.

"Проєкт закону розроблено з метою забезпечення кожному праву на захист в умовах воєнного стану, дотримання балансу між сторонами звинувачення та захисту в ході судових процесів та принципу змагальності сторін", – наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, відстрочку від мобілізації у 2023 році мають державні службовці та співробітники органів місцевого самоврядування, співробітники підприємств, які виконують мобілізаційні завдання. Також не закликають наукових співробітників, викладачів та представників деяких інших професій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до середини осені ТЦК СП отримають доступ до реєстрів Мін’юсту, МВС, Центральної виборчої комісії, МЗС та Держприкордонслужби. За словами міністра, наразі вже підписуються спільні накази з іншими відомствами, щоб налагодити обмін інформацією.