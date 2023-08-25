У Харківській області посилюють мобілізацію: що це означає

Рішення ухвалили з метою виконання планів, поставлених державою

У Харківській області посилять мобілізацію, дія якої днями була продовжена до листопада 2023 року. Таке рішення було ухвалено на міжвідомчій нараді у ХОВА.

Як стало відомо, у робочій зустрічі взяли участь:

в.о. начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники територіальних управлінь СБУ;

представники територіальних управлінь ДБР;

представники територіальних управлінь Національної поліції;

представники територіальних управлінь районних ТЦК;

голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

На ньому обговорили кроки співробітництва між органами, які сприяють чи здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам та захисницям, — сказав Семенуха.

Учасники наради також намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов’язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців підпадає під мобілізацію у вересні.