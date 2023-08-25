Не тільки оборона: стало відомо про ситуацію на Куп’янському та Лиманському напрямах

Росіяни вимотані та підтягують свіжі резерви

Росіяни зазнали серйозних втрат на Куп’янському та Лиманському напрямах і тепер намагаються перегрупуватися, щоб відновити сили та боєздатність. Українська армія має скористатися цим моментом, щоб просунутися скрізь, де це можливо.

Про це повідомили у Командуванні Сухопутними військами ЗСУ з посиланням на слова генерал-полковника Олександра Сирського. Він відвідав цю ділянку фронту та обговорив з бійцями подальшу стратегію.

Росіяни останнім часом активно атакували на Куп’янському та Лиманському напрямках. Зараз ситуація теж залишається напруженою, проте через втрати були змушені перегрупуватися і направити на цю ділянку фронту нові бригади та дивізії з росії. За рахунок нової живої сили ворог сподівається посилити свою боєздатність та відновити атаки.

Водночас Сирський зазначив, що артилерійські та мінометні обстріли ворог не припиняв, також активно застосовується авіація. Українські війська мають скористатися ситуацією та зміцнити свої позиції, військове командування прийняло всі необхідні рішення та заходи, щоб посилити оборону та ефективніше відбивати атаки росіян.

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо. Для реалізації цих завдань було сплановано мою чергову робочу поїздку на Куп’янський та Лиманський напрями", — підкреслив Олександр Сирський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Генштабі прозвітували про успіхи ЗСУ на фронті. Українські воїни відтісняють ворога на півдні країни.