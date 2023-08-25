Скандал навколо курток для ЗСУ набирає обертів: Резніков запропонував парі

У Міноборони хочуть публічно довести свою правоту

Міністр оборони Олексій Резніков відповів на звинувачення про те, що його відомство закупило літні куртки для ЗСУ замість зимових та запропонував парі.

Як він повідомив у коментарі виданню "Бабель", якщо інформація журналістів про постачання 180 тисяч літніх курток підтвердиться, то він піде у відставку.

При цьому глава оборонного відомства додав, що якщо це виявиться неправдою, то журналіст Михайло Ткач повинен буде піти з "Української правди" і на три роки перестати займатися розслідуваннями. Також міністр звернув увагу на гнівне повідомлення голови антикорупційного комітету Ради Анастасії Радіної і запропонував їй скласти мандат нардепа, якщо інформація з розслідування не підтвердиться.

Резніков додав, що оборонне відомство готове оприлюднити всі необхідні документи для того, щоб українська громадськість явно побачила, хто є переможцем цієї суперечки.

В ролі арбітрів у цій суперечці він запропонував виступити Комітету з депутатської етики парламенту та Комісію з журналістської етики. Як спостерігачів чиновник запропонував запросити представників українських ЗМІ.

Повідомлення Анастасії Радиної

Варто зазначити, що тим часом радник голови Міноборони Олексій Копитько повідомив, що відомство через цю ситуацію готує позов до суду. При цьому він підкреслив, що сюжету з куртками вже майже рік, а розслідування ведеться з жовтня 2022 року, тому, за його словами, у цій історії "переслідується виключно медійно-політична мета".

Як повідомлялося раніше, "Українська правда" повідомляла, що одним із власників турецької компанії "Vector avia hava araçlari", яка нібито і надіслала літні куртки, виявився племінник нардепа "Слуги народу" Геннадія Касая.