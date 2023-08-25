Це була група дронів: у СБУ розкрили деталі нової атаки по росіянах у Криму

Росіянам обіцяють більше сюрпризів на півострові

У СБУ розкрили деталі атаки дронів на Кримський півострів у ніч проти 25 серпня. У відомстві зазначили, що йдеться про десяток убитих росіян у селі Перевальне Сімферопольського району.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли власні джерела в СБУ. Операцію було проведено контррозвідкою відомства спільно із ЗСУ.

Удар по 126-й бригаді Чорноморського флоту росії був виконаний групою дронів, однак точна їх кількість не називається. За інформацією джерел СБУ на півострові, БПЛА успішно відпрацювали по скупченню ворога — вбито кілька десятків окупантів і стільки ж поранено. Крім того, серйозно пошкоджено військову техніку та місця зберігання боєприпасів.

У СБУ додали, що росіяни не були готові до такої атаки, і українські дрони без особливих зусиль оминули всі системи захисту ворога.

"СБУ прогнозує ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому", — каже джерело "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військові підбили підсумки спецоперації ГУР у Криму. Вилазка показала готовність росіян до атак у тилу і дала їм зрозуміти, що настав час обмірковувати шляхи відходу.