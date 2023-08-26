"Ми завжди знали..." На Заході висловилися про терміни завершення війни та дали важливу обіцянку Україні

Провідні країни світу не можуть дозволити росії перемогти

Лідери країн "Великої сімки" усвідомлюють, що війна в Україні може бути довгою. Незважаючи на це, вони готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Про це в інтерв’ю Bloomberg сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Ця заява стала його відповіддю на питання про те, як просувається контрнаступ в Україні.

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", — сказав Джастін Трюдо.

Він наголосив, що країни G7 та НАТО готові до тривалої війни в Україні. Вони не дозволять Росії перемогти.

"Звичайно, судячи з обговорень, які ми провели в G7 і НАТО, ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно (для перемоги України, — ред.), тому що ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", — заявив прем’єр-міністр Канади.

Нагадаємо, "Велика сімка" об’єднує Францію, Сполучені Штати, Велику Британію, Німеччину, Японію, Італію та Канаду. Кожна з цих країн по-різному підтримує Україну у війні проти росії, яка не припиняє своїх агресивних дій і не залишає загарбницьких планів.

Як повідомляв "Телеграф", після довгого періоду критики на Заході звучить все більше заяв про успіхи контрнаступу ЗСУ. Закордонні ЗМІ пишуть, що українська армія вже прорвала першу лінію оборони росіян у Запорізькій області. Наразі Сили оборони розширюють свій клин у напрямку стратегічного міста Токмак.