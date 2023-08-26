Знищено понад двісті танків: СБУ показали кадри своєї роботи, українці оцінили (відео)

Російські танки епічно вибухають на відео після роботи українських воїнів

Поки на Заході сперечаються про темпи контрнаступу ЗСУ, українські воїни продовжують нищити ворога. Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" показав кадри ліквідації третього російського танкового полку.

Відео опублікувала прес-служба СБУ. На рахунку бійців цього підрозділу від початку повномасштабного вторгнення вже 216 знищених танків.

На кадрах видно, як дві ворожі машини ховалися в окопі, але український дрон їх засік і знищив. Понад те, на відео потрапили кадри ліквідації й інших російських танків. На кадрах видно, як дрон скидає вибухівку, після чого на місці танка підіймається вогняний стовп.

У СБУ зазначають, що чисельність танкового полку армії росії становить 94 одиниці. Українські воїни благополучно знищили два полки й наразі добивають третій.

У мережі українці оцінили роботу спецпризначенців та побажали їм лише удачі на шляху до Перемоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ одного ранку збили два російські вертольоти вартістю по 16 млн доларів кожен.