Витяг побратима з палаючого танка, повернувся в бій та загинув: окупанти вбили молодого кулеметника

Данило був доброю і розумною людиною з великим серцем

Захищаючи Україну від російських окупантів, щодня гинуть наші воїни. На фронті на Донеччині, на Бахмутському напрямку загинув молодий житель Херсона, кулеметник Данило Сікорський.

Про це повідомили у Льотній академії Національного авіаційного університету, курсантом якого був Данило. Воїнові було лише 20 років.

"20 серпня 2023 року під Бахмутом героїчно загинув наш курсант 20-річний Сікорський Данило Олексійович — кулеметник "Марк". Він віддав своє життя, рятуючи пораненого побратима з танка", — йдеться у повідомленні.

Мама героя розповіла подробиці загибелі сина. Воїн був командиром двох підрозділів і до останнього мужньо бився з ворогом, пише "Суспільне".

"Того дня він витяг побратима з палаючого танка, відніс його на евакуацію і повернувся на позиції", — розповіла вона.

У Льотній академії НАУ згадують Данила як добру та розумну людину з великим серцем. Прощання з героєм відбудеться 29 серпня у Херсоні.

"Данило був доброю, щирою, розумною людиною з великим серцем. Людина слова, людина честі. Він гідно жив, любив життя, боровся за нашу свободу і загинув як Герой", — йдеться в некролозі.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув український військовий Головецький Володимир Володимирович із села Вишневчик Хмельницької області. До лав ЗСУ він став у квітні поточного року.