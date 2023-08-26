"Попереду Бердянськ": ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони росіян

У ВСУ вважають, що наступні лінії оборони не будуть такими складними

Українські військові змогли прорвати найскладнішу лінію оборони росіян у південній частині країни та тепер зможуть прискорити темпи наступу.

Як повідомляє Reuters, про це розповів український командир із позивним "Скеля", який командує однойменним батальйоном і воює на напрямі нещодавно звільненого населеного пункту Роботино.

"Ми не зупиняємось на досягнутому. Далі у нас Бердянськ і більше. Я одразу дав зрозуміти бійцям, що наша мета не Роботине, а Азовське море", — зазначив він.

При цьому "Скеля" додав, що українським військам уже вдалося подолати основні заміновані маршрути та вийти на рубежі, з яких можна просуватися вперед.

Військовослужбовець зазначив, що не сумнівається у тому, що подальший поступ буде швидшим. Водночас він додав, що у самому Роботиному ще два будинки знаходяться під контролем росіян.

Варто зазначити, що від Роботиного до Бердянська близько сотні кілометрів.

Він також зазначив, що українські підрозділи увійшли на території, де знаходилися лише російські тиловики та натякнув, що їхню оборону прорвати буде нескладно. Як повідомлялося раніше, про те, що ЗСУ змогли перетнути першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку, раніше говорив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.