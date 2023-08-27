Авіакатастрофа над Житомирщиною: у Повітряних силах назвали імена всіх загиблих льотчиків (фото)

Герої не вмирають

У Повітряних силах ЗСУ назвали імена всіх загиблих в авіакатастрофі над Житомирською областю. Кожен із них був задіяний у виконанні повітряних операцій із захисту України, у тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

Військові уточнили, що загиблі були пілотами 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Світла пам’ять про захисників неба України назавжди лишиться в серцях близьких, побратимів, всього вдячного Українського народу", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблих героїв

Майор В’ячеслав Мінка (мешкав у Київській області). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін (мешкав у Полтавській області). Проживав на Полтавщині. 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

"Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях" — зазначають військові.

Капітан Андрій Пільщиков (родом із Харкова), Позивний "Джус". 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ вже розпочали розслідування авіакатастрофи. За словами їхнього спікера Юрія Ігната, терміни поки що невідомі, але в різних випадках вони можуть досягати і півроку.

"По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа за участю двох навчальних літаків Л-39, через що загинули троє українських пілотів.

Раніше ми писали про те, що в мережі сумують за загиблим пілотом "Джусу".