Побачити жах: "Телеграф" показав масштаб руйнувань на Київщині після нічної атаки росіян (фото, відео)

Якісь будинки зазнали невеликих пошкоджень, а інші були практично повністю знищені

У ході ракетної атаки окупантів на Україну в ніч проти 27 серпня Київська область постраждала від ударів. Так, в одному з районів через падіння уламків ракет було пошкоджено 10 приватних будинків.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці інциденту та показав усі жахливі руйнування. Їхній масштаб вражає.

На ексклюзивних кадрах можна побачити місце падіння — двір приватного будинку. Удар був настільки потужним, що від нього утворилася немаленька вирва, а все довкола посікло осколками або було знищено самим вибухом.

Якісь будинки зазнали невеликих пошкоджень, а інші були практично повністю знищені. Дерева виривало з коренем.

На місці працюють правоохоронці, що документують наслідки чергового російського злочину.

Той жах, який пережили наші співгромадяни, ще більше можна відчути на відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 серпня російські загарбники нанесли удари по Дніпру. За попередньою інформацією, по місту били ракетами "Іскандер-К". Є постраждалі та руйнування.