Війна — день 551: ЗСУ прориваються на півдні, але окупанти чинять відчайдушний опір

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують просуватися на південному напрямку та долають одні з найсерйозніших укріплень та оборонних позицій окупантів. Тим часом росіяни збирають зусилля, щоб розпочати свій наступ на сході України по напряму Лимана та Куп’янська, а командування ЗСУ вже закликає направити до цього району додаткові підкріплення, щоб не дати загарбникам просунутися.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна відправила перше з початку російського вторгнення судно, яке було завантажене не харчами, а сталлю.

З даними за 25 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 548: росія не припиняє обстрілів, поки ЗСУ перебувають на порозі прориву

Про те, що відбувалося 26 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 549: ЗСУ розвивають успіх на півдні, а росіяни ослабли на сході

Інформацію за 27 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 550: ЗСУ прорвали оборону окупантів на південному фронті