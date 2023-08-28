Стратегічно рф уже програла: Буданов назвав головну помилку путіна

Країна-агресор росія вже стала дипломатичним вигнанцем, а путін прийняв чимало фатальних рішень

Україна готова до тривалої війни за принципом Ізраїлю. Все вказує на те, що росія вичерпала свій основний ресурс, шукаючи підтримки в країнах Африки та КНДР. Погіршують ситуацію країни-агресора й прорахунки їхнього президента, про що, зокрема, говорить очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" він розповів, що росія стратегічно вона вже програла, а путін припустився багьох помилок, основна з яких — відсутність розуміння реального стану речей.

"Він помилився дуже багато разів. Його відірвало від реальності. Це і є його головна помилка. Не в прорахунках, а в тому, що відірвало від реальності", — зазначив очільник Міноборони.

Кирило Буданов пояснив, що вже є стратегічний програш російської федерації попри те, що росія ще не програє на полі бою:

— Я ще раз кажу: стратегічний програш. Це не коли ми кажемо, що ось це село "А" перейшло з рук в руки. Це інше. Подивіться на росію зараз. Дипломатичний вигнанець. Це точно сталося. Подивіться на рівень фінансовий, економіку і так далі. Та навіщо далеко ходити? Просто на курс долара гляньте. Так що, перемагає? Точно ні.

Очільник ГУР впевнений — чим довше росіяни будуть утримувати воєнну агресію, тим важче і довше будуть виходити з цієї ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що країна-агресор вичерпала свої запаси, проте ще може продовжувати війну.