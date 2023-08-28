Операція Top Gun: військові показали, чим завдали смертоносного удару по базі росіян у Криму (фото)

В атаці брали участь кілька безпілотників

У ніч на 25 серпня ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по об’єктах 126 бригади берегової охорони чорноморського флоту Росії, що дислокується в селі Перевальне Сімферопольського району окупованого Криму. Окупантів атакували кількома дронами, були загиблі та поранені.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що складність операції полягала у певних особливостях рельєфу місцевості, проте дрони успішно подолали маршрут та дійшли до цілей. Один із безпілотників, які брали участь в операції, показали на фото.

Один із БПЛА, якими вдарили по Криму

Нагадаємо, за інформацією джерел СБУ в Криму, БПЛА успішно відпрацювали зі скупчення ворога в Перевальному — вбито кілька десятків окупантів і ще стільки ж поранено. Крім того, було серйозно пошкоджено військову техніку та місця зберігання боєприпасів. Росіяни не були готові до такої атаки й українські дрони без особливих зусиль оминули всі системи захисту ворога. У СБУ також анонсували "ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому".

Варто зазначити, що начальник Головного розвідувального управління Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що робота з деокупації Криму відбувається повільніше, ніж планувалося. Однак у цьому напрямі вже виконано колосальну роботу.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 28 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами, постраждали Кривий Ріг та Полтавщина. Окупанти почали застосовувати нову тактику, що може говорити про дефіцит ракет.