Загинув звільняючи Роботине: на Хмельниччині прощатимуться із воїном ЗСУ

Захисник загинув на південному напрямку на початку третьої декади серпня

Українські військові віддають життя за Батьківщину, кожного дня країна втрачає мужніх захисників. Мешканець Хмельницької області з села Даньківці Ліщанського старостинського округу Віктор Оліферук загинув у одній з найгарячіших точок фронту на півдні — біля села Роботине, що в Запорізькій області. Бої за населений пункт точилися ще кілька днів тому.

Про загибель воїна повідомляє Сахновецька сільська територіальна громада у соцмережі "Фейсбук". Захисник загинув 20 серпня — земляка готуються зустрічати на щиті та проводжати в останню путь "живим" коридором.

Молодший сержант Віктор Оліферук не дожив кілька місяців до свого 47-річчя, день народження мав святкувати 25 листопада. Служив у військовій частині А4699 як гранатометник механізованого відділення механізованого батальйону. Мешканці громади висловлюють свої співчуття рідним та близьким загиблого. Знайомі згадують Віктора як світлу та добру людину, зазначаючи, що втрата — непоправна.

Віктор Оліферук був гранатометником

Село Роботине, що у Запорізькій області стало епіцентром боїв нещодавно. Українські військові не тільки підняли над ним прапор нашої країни, а й просуваються далі.

Місце загибелі Віктора Олефірука біля села Роботине

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські захисники гинуть на різних відтинках фронту, зокрема гарячим напрямком залишається Донеччина. Так, 23 серпня попрощались із молодими захисником з Тернопільщини, який загинув рятуючи побратима.