Загинув звільняючи Роботине: на Хмельниччині прощатимуться із воїном ЗСУ
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Захисник загинув на південному напрямку на початку третьої декади серпня
Українські військові віддають життя за Батьківщину, кожного дня країна втрачає мужніх захисників. Мешканець Хмельницької області з села Даньківці Ліщанського старостинського округу Віктор Оліферук загинув у одній з найгарячіших точок фронту на півдні — біля села Роботине, що в Запорізькій області. Бої за населений пункт точилися ще кілька днів тому.
Про загибель воїна повідомляє Сахновецька сільська територіальна громада у соцмережі "Фейсбук". Захисник загинув 20 серпня — земляка готуються зустрічати на щиті та проводжати в останню путь "живим" коридором.
Молодший сержант Віктор Оліферук не дожив кілька місяців до свого 47-річчя, день народження мав святкувати 25 листопада. Служив у військовій частині А4699 як гранатометник механізованого відділення механізованого батальйону. Мешканці громади висловлюють свої співчуття рідним та близьким загиблого. Знайомі згадують Віктора як світлу та добру людину, зазначаючи, що втрата — непоправна.
Село Роботине, що у Запорізькій області стало епіцентром боїв нещодавно. Українські військові не тільки підняли над ним прапор нашої країни, а й просуваються далі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські захисники гинуть на різних відтинках фронту, зокрема гарячим напрямком залишається Донеччина. Так, 23 серпня попрощались із молодими захисником з Тернопільщини, який загинув рятуючи побратима.