"Все закінчиться швидко": у Зеленського зробили новий прогноз щодо війни

Годинник вже веде зворотний відлік

Українським воїнам не доведеться відвойовувати кожен кілометр нашої землі кров’ю. Війна закінчиться "швидко і в один момент — так само, як і почалося".

Такий прогноз озвучив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, зараз вся внутрішня легітимність путіна будується на переконання російських еліт, що він "ще не програв війну". Але в Кремлі розуміють невідворотне: "що більше росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму".

"Вбивство пригожина та підготовка нової мобілізації для насичення фронту – виграш часу. Але годинник вже веде зворотний відлік. Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров’ю", — вважає Подоляк.

Радник пояснив, що в міру просування ЗСУ на Півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду.

"Зрештою, все закінчиться швидко і в один момент — так само, як і почалося", — говорить він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів про те, що путіністи роблять уже зараз за очима свого лідера.