БПЛА знову атакували російський військовий аеродром: у рф вже плутаються в заявах

У ЗСУ поки не заявляли ні про яку атаку

Українські війська начебто знову атакували російський військовий аеродром. Удар припав по ворожому об’єкту у Брянській області.

Такі повідомлення розповсюджує популярний російський Telegram-канал "Baza". За інформацією авторів посту, атака здійснювалася в ніч проти 28 серпня трьома безпілотниками, але нібито була відбита силами ППО.

"Внаслідок падіння уламків на території аеродрому спалахнула трава. Постраждалих немає. Техніка також не постраждала", — йдеться у повідомленні.

У той же час міноборони рф звітувало про два збитих безпілотника, а в ЗСУ ні про яку атаку поки не повідомляли.

Варто зазначити, що, наприклад, під час удару невідомих безпілотників по летовищу стратегічних бомбардувальників у Новгородській області російська пропаганда спочатку заявляла про "пошкодження" одного борту. Але, як виявилося, ці пошкодження були повним знищенням Ту-22М3.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 27 серпня жителі російського Курська чули більше десятка вибухів з боку місцевого аеродрому. Як виявилося, "хлопкі" були наслідком успішної операції України.