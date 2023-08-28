Прийшли Порошенко, Ярош та експрем'єр Кінах: у Києві попрощалися із загиблим на фронті депутатом "ЄС" (фото, відео)

Прощання проходило у столичному Михайлівському Золотоверхому монастирі

В Україні проводили в останню путь депутата Київської міської ради від "ЄС" Сергія Ільницького із позивним "Сокіл". Він загинув на фронті у бою з окупантами.

Прощання проходило у Києві і на ньому був присутній кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зафільмував цей скорботний момент в історії нашої держави.

На похорон прийшли родичі та побратими героя. Серед відомих особистостей були присутні: Петро та Марина Порошенко, Борис Філатов, Дмитро Ярош, Антон Геращенко та експрем'єр Кінах Кінах. Їх можна побачити на фото та відео.

Саме прощання відбувалося у столичному Михайлівському Золотоверхому монастирі. На його вході присутні встали на коліно і тим самим віддали честь загиблому.

Після цього труну з воїном понесли на Майдан. На площі зібралися десятки наших співвітчизників.

"Телеграф" висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого героя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній народний депутат України Олег Барна віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

Також ми повідомляли, що жертвою російської агресії став депутат із Буковини Іван Варчук, який став на захист батьківщини зі зброєю в руках.