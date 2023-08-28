Макрон готовий воювати? президент Франції зробив гучну заяву

Франція підтримує африканських партнерів

Франція рішуче виступила проти хунти в Нігері, яка прийшла до влади внаслідок воєнного перевороту. Її президент Емманюель Макрон заявив, що готовий підтримати Економічну спільноту країн Західної Африки (ECOWAS), яка раніше заявляла про можливість військового втручання у зв’язку з заколотом у сусідній країні.

Так, за словами Макрона, Франція підтримує дипломатичну "а якщо буде вирішено, то і військову активність ECOWAS".

"Проблема нігерійців сьогодні — це путчисти, які наражають їх на небезпеку, тому що вони відмовляються від боротьби з тероризмом, тому що вони відмовляються від політики, яка була для них економічно вигідною, і вони втрачають все міжнародне фінансування, яке дозволяло їм вибратися з бідності… Наша політика проста: ми не визнаємо путчистів, ми підтримуємо президента, який не пішов у відставку", - сказав Макрон.

Нагадаємо, що після насильницького захоплення влада бунтівники в Нігері оголосили про закриття повітряного простору країни, попередивши про напад з боку якоїсь "іноземної держави". Пізніше там говорили і про "удар Франції". Втім, досі жодних ознак воєнних дій поки що не надходило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як переворот у Нігері може бути пов’язаний з Білоруссю та "вагнерівцями".

Також ми повідомляли, що США ризикнули піти на переговори із військовою хунтою Нігеру.