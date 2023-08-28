Корупція як держзрада: на Заході не оцінили ідею Зеленського і на Банковій "скоригувалися" - ЗМІ

Поїздка збіглася із заявою Зеленського

До ідеї Володимира Зеленського про те, щоб дозволити СБУ розслідувати злочини топкорупціонерів нарівні з НАБУ, на Заході поставилися "надзвичайно негативно". Її визначили там як замах на незалежність антикорупційної системи країни.

Про це пише "ZN", посилаючись на джерела у дипломатичних колах. Зазначається, що інформація про це стала відомою під час поїздки керівництва антикорупційної системи у Вашингтон. Серед членів делегації: директор НАБУ Семен Кривонос, два його заступники, керівник ВАКС Віра Михайленко та апарат ВАКС Богдан Крикливенко, керівник САП Олександр Клименко.

Журналісти пишуть, що ця поїздка планувалася заздалегідь, а однією з її ключових тем було обговорення посилення незалежності антикорупційної системи України та проблем, що виникають у цьому напрямі. Але вона збіглася з оголошенням президента про намір внести зміни до законодавства, якими під час дії воєнного стану корупцію можуть прирівняти до держзради.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук напередодні заявив, що пропонуватиме парламенту прирівняти корупцію до державної зради під час дії воєнного стану.

За даними джерел "ZN", спочатку на Банковій планували віддати СБУ усі корупційні кейси, що перевищують 24 мільйони грн, залишивши НАБУ дрібну корупцію. Але зіткнувшись із опором західних партнерів, вирішили дозволити СБУ розслідувати справи про корупцію нарівні з НАБУ.

"Зміни закону можна прописати так, що рішення, кому віддавати справу, — СБУ чи НАБУ, ухвалюватиме генпрокурор", — кажуть журналісти.

Раніше ми писали про те, що в Україні готують до запуску анонімний портал, де будь-який українець зможе розповісти про факти корупції, які йому вдалося зафіксувати.