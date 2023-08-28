США передадуть Україні ATACMS: Резніков пояснив, чому впевнений у отриманні ракет

Олексій Резніков пояснив, чому США тягнуть із передачею ракет ATACMS

У США немає серйозних перешкод для передачі Україні ракет ATACMS. Союзники на початку повномасштабного вторгнення теж були проти передачі ППО Patriot та HIMARS, проте згодом передали це та інше озброєння.

Таку думку озвучив Міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі з журналістами. Він назвав США прагматичною країною, яка спочатку має порахувати, яку кількість озброєння вона може передати, щоб не зашкодити собі.

За словами Резнікова, якщо США беруть на себе певні зобов’язання, то вони чітко розуміють заздалегідь, як їх виконуватимуть. І не протягом місяця чи двох, а тривалий період. Саме тому Америка довго ухвалювала рішення про систему ППО Patriot, яку в результаті передала ЗСУ.

Наразі Україна отримує ракети і навіть касетні боєприпаси. США залучили партнерів і спільно ухвалили рішення про артилерію 155 міліметрів. Крім того, ЗСУ систематично отримують запчастини до гаубиць М-777 та іншого озброєння. На Заході ретельно підходять до питання військової допомоги Україні, тому рішення про передачу ракет ATACMS американці спершу ретельно зважать, щоб не нашкодити своїй обороноздатності: скільки ракет вони можуть дати, скільки є в наявності, скільки буде вироблятися на заводах.

Міністр оборони додав, що наразі вже не існує жодних політичних застережень чи червоних ліній, які звучали раніше. Ще одним важливим стратегічним рішенням є передача Україні F-16. За словами Олексія Резнікова, це "дорога і складна історія, яку важко підтримувати", але партнери все ж таки погодилися підтримати цю допомогу. Він висловив упевненість, що Україна отримає все потрібне озброєння, це лише питання часу.

"Тому, якщо ви перевірите будь-яке інтерв’ю за весь період цієї каденції, я вам завжди казав, буде артилерія — є, будуть HIMARS — є, будуть танки — є, будуть броньові машини — є, будуть F-16 — є, ATACMS, Taurus, я вам говорю, будуть", — резюмував Олексій Резніков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що генерал Марк Міллі пояснив, чому США досі не передали Україні ракети ATACMS. Адміністрація Джо Байдена перебуває на постійному контакті з українською стороною та обговорює питання необхідного озброєння та переглядає свої рішення.