Росіяни втратили новітню секретну РЛС на Херсонщині: у ЗСУ показали яскраве відео ураження

Чергова російська "вундерваффе" стала купою металобрухту

Українські військові вперше знищили рідкісний комплекс радіолокаційного виявлення росіян "Прєдєл-Е", який вперше був показаний на публіці лише у 2021 році.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", система в режимі повної таємності була направлена до Херсонської області, щоб відстежувати дії ЗСУ на суші та на морі.

"І хоча ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але на нашій землі від нас нічого не заховати. І ось вже в серпні унікальну розробку вартістю 200 млн. доларів США наші воїни просмажили вщент, разом із комплексом-захисником", — йдеться у повідомленні.

Про новітню російську РЛС "Прєдєл-Е" відомо небагато. Вперше її було показано на 10-му Міжнародному військово-морському салоні у 2021 році і на той момент вона ще була прототипом.

Зазначалося, що РЛС повинна була стежити за морем і виявляти кораблі супротивника на відстані не менше 400 кілометрів. Було заявлено, що це було досягнуто завдяки використанню ефекту аномального поширення радіохвиль, що відбувається безпосередньо в шарі приводу атмосфери в так званому "хвильоводі випаровування".

Установка використовувала активні фазовані антенні решітки (АФАР) та інші технології, які дозволяли збільшити дальність виявлення у 10-15 разів у порівнянні з дальністю радіогоризонту. Варто підкреслити, що точні показники РЛС, як і належить новим системам озброєння, засекречені.

Як повідомлялося раніше, під час удару по Криму розвідники знищили нову систему ППО С-400, яких на озброєнні росіян зовсім небагато.