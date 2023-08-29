Тривожний знак: росіяни почали накопичувати ракети для нових цілей

У ворога відбувається і процес накопичення та виробництва боєкомплекту

Російські окупанти не робили масованої ракетної атаки на День Незалежності України, оскільки зараз вони, найімовірніше, займаються їх накопиченням. Удари по українських містах ворог може відновити на початку опалювального сезону.

Загарбники також зараз почали використовувати нові маршрути, траєкторії ракет. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у коментарі ТСН.

"Так, це дуже дивний крок з боку російських окупантів, але з одного боку – це добре, з іншого – ні", — вважає співрозмовник.

За його словами, російські загарбники не витратили свій боєкомплект, що накопичився, якщо говорити про ракети Х-101, Х-555. Перед 24 серпня противник востаннє використав їх 15 серпня. Він мав можливість накопичити близько 30 ракет.

"У ніч на 27 серпня вони використовували 4 ракети Х-101, Х-555. Ще були фальшиві цілі, але 4 — це не 30. Хоча станом на 27 серпня їх мало бути більше 30. Так що зараз ми бачимо експеримент з використанням нових маршрутів, траєкторій ракет. Крім цього, відбувається і процес накопичення, виробництва боєкомплекту", — наголосив Коваленко.

Він також вважає, що, найімовірніше, окупанти можуть розпочати масовані ракетні атаки на початку опалювального сезону або завдавати серії невеликих, але постійних ударів по Україні.

У соцмережах користувачі припустили, що ракетну атаку росіяни можуть здійснити 1 вересня, коли у навчальних закладах будуть масові скупчення людей.

"Навряд чи. Звичайно, можна очікувати всього, але враховуючи їхню загальну тактику, це навряд чи. Найімовірніше, що на початку опалювального сезону. Вони стали прагматичнішими", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Євген Дикий розповів "Телеграфу", що цієї зими російські окупанти найімовірніше продовжать бити по енергосистемі, і це цього разу може призвести до повних блекаутів.