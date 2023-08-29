З гарантіями безпеки для України складнощі: ЗМІ дізналися про дві проблеми Заходу

Немає єдиної думки, наскільки докладними мають бути зобов’язання

Схема гарантій безпеки Україні, яка має гарантувати допомогу навіть у разі зміни влади в США, стикається зі складнощами. Є два основні проблематичні моменти.

Про це пише Wall Street Journal. По-перше, адміністрація нинішнього президента Штатів Джо Байдена може не зуміти "зв’язати" наступного президента міжнародними угодами щодо України. Своєю чергою, кандидат від республіканців Дональд Трамп уже продемонстрував готовність скасовувати рішення своїх попередників.

Друга складність полягає в тому, що якщо наступний президент США скоротить допомогу Україні, європейським державам може не вистачити фінансових та військових можливостей. Таким чином забезпечення гарантій безпеки Україні опиниться під питанням.

"Попри широку підтримку України з боку обох партій, провідні кандидати в президенти від Республіканської партії дали зрозуміти, що підтримка США має припинитися... Європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації Байдена виявляться слабшими, ніж очікувалося, або занадто розпливчастими забезпечити надійне стримування проти росії", — йдеться у статті.

За даними WSJ, зараз обговорюються гарантії безпеки України на чотири роки. Таким чином, західні столиці дають зрозуміти кремлю, що росія не дочекається закінчення військової допомоги Києву. Однак підготовка цих планів займе "багато місяців", і деякі двосторонні угоди будуть укладені лише наступного року.

Також наголошується, що немає єдиної думки, наскільки докладними мають бути зобов’язання. На Заході шукають можливості гарантувати, що їхні оборонні підприємства зможуть надавати Україні обіцяну військову допомогу, не знижуючи власних потреб.

Франція планує розпочати переговори з Україною щодо гарантій безпеки у найближчі кілька тижнів. Приблизно в цей же час відбудеться другий раунд переговорів із Вашингтоном.

Нагадаємо, 12 липня у столиці Литви пройшов саміт НАТО, на якому був присутній і президент України Володимир Зеленський. Там же країни G7 прийняли заяву, згідно з якою Україні нададуть гарантії безпеки. Серед них постачання сучасної зброї, допомога у здійсненні реформ, навчання військових, допомога з розвитком промислової бази та інше.

Раніше "Телеграф" писав, що речник Державного департаменту США Меттью Міллер говорив, що угоди між США та Україною щодо гарантій безпеки будуть прописані таким чином, що продовжать діяти, навіть якщо до влади у Вашингтоні прийдуть противники військової допомоги ЗСУ. Військова підтримка буде закріплена у двосторонніх договорах, які діятимуть незалежно від особи президента.