Не тільки постійний тиск і пропаганда: експерт розповів про життя українців в окупації

ЗМІ мають більше розповідати про умови життя в окупованих містах.

Ворог активно займається пропагандою на тимчасово окупованих територіях і поширює міфи про Україну та ЗСУ, що нібито після звільнення українських міст, "київський режим" буде ув'язнювати усіх, хто залишався під окупаційною владою. Однак, за результатами дослідження ГО "Опора", переважна більшість українців (72%) вважають жителів окупованих після 24 лютого територій жертвами обставин, і лише 12% думають про них як про колаборантів чи байдужих до України.

Дещо гірше ставляться до громадян, які жили в окупації останні 9 років. Чи справедливі звинувачення, "Телеграф" дізнавався в аналітика Анатолія Бондарчука.

За словами експерта, не можна звинувачувати всіх жителів окупованих територій. Проблема полягає в тому, що не всі українці розуміють суть вимушеної співпраці. Так сталося, бо:

ЗМІ часто висвітлюють випадки співпраці місцевих політиків та громадян з окупантами, але це не поширене явище;

існує російський міф, що нібито більшість жителів Криму та Донбасу бажали приєднатися до росії. Звісно, такі люди були, але їхній відсоток значно менший від тих, хто підтримував цілісність України.

недостатньо інформації про те, як живуть люди під окупацією (тиск, викрадення, складна гуманітарна ситуація тощо).

Ключове послання — більшість людей, які залишилися на ТОТ, попри шалений тиск, чекають звільнення.

"Ми комунікуємо з людьми з окупованих територій. Багато хто відмовляється від рублів, хтось принципово розмовляє українською, отримують українську зарплату. Не розкриваючи, що саме, але люди казали, що окупанти не змогли захопити одразу всі суб'єкти господарювання чи підприємства. Від виплат не відмовляються, наприклад, пенсіонери" — каже Анатолій Бондарчук.

Кого притягатимуть до відповідальності за колабораційну діяльність, читайте в повному матеріалі "Телеграфу" під назвою: "Зрадники чи жертви? Як українці ставляться до колаборантів і виборів на деокупованих територіях"

Раніше "Телеграф" розбирався, ким будуть займатися силовики на звільнених територіях.