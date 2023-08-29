Римо-католики України відреагували на слова Папи про "велику росію"

Єпископи впевнені, що подібні непорозуміння викликані нестачею відповідного діалогу між Папою та Україною

Папа Римський Франциск у ході виступу по відеозв’язку перед католицькою молоддю у Санкт-Петербурзі висловився про "велику" росію. Його слова викликали неприйняття серед українців, голова Конференції єпископів Римо-Католицької Церкви в Україні заявив, що будь-які прояви підтримки "русского мира" є неприпустимим.

Про це йдеться у заяві єпископа Віталія Скомаровського – голови Конференції єпископів Римо-Католицької Церкви в Україні щодо ситуації навколо звернення Святішого Отця до російської католицької молоді. Він зазначив, що слова Папи Франциска викликали серед вірян "велике нерозуміння та біль".

Зазначається, що хоча "звернення загалом було підтримкою пастиря для своїх вірян", згадка про "велику росію", з її величною культурою та людяністю, свідчать про продовження існування міфу про гуманізм та велич держави, яка вже 9 років веде проти України кровопролитну і жорстоку війну.

"Згадані висловлювання для нас болючі і викликають занепокоєння. Як Церква та українське суспільство ми відкидаємо та вважаємо неприпустимими будь-які прояви підтримки "русского міра", який приніс стільки болю та страждань нашій землі та нашим сім’ям. Ми переконані, що так, як було раніше зазначено, понтифік не підтримує імперіалізму та його загарбницьких планів, зробить усе можливе, щоб їх зупинити", — йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що, зважаючи на все, що Папа Франциск робив і робить для нашої країни, єпископи Римо-Католицької Церкви в Україні не сумніваються в його підтримці українців. Папа не дозволяє світові забути про український народ.

"Ми переконані, що подібні непорозуміння викликані нестачею відповідного діалогу між Папою та Україною на церковному та дипломатичному рівні. Сподіваємося, що реакція у відповідь від українського суспільства на вищезгадані слова допоможе виправити ситуацію зараз і уникнути непорозумінь у майбутньому", — написав єпископ Скомаровський.

Єпископи України закликали українських католиків та людей доброї волі не обмежуватись окремими висловлюваннями Святішого Отця. Також вони радять помічати солідарність Папи з Україною, яка проявляється у його діях.

Нагадаємо, виступаючи з відеозв’язку перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді, Папа Франциск заявив: "Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої матінки росії, крокуйте вперед із цим".

Варто зазначити, що його висловлювання зі зрозумілих причин викликало різко негативну реакцію в Україні. На нього вже відреагували в МЗС України, де нагадали, що саме під цими імперськими наративами нині відбувається вбивство тисяч українців та знищення сотень населених пунктів в Україні. В Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ) висловили сподівання, що ці слова понтифіка прозвучали спонтанно, але наголосили, що в контексті нинішньої агресії росії проти України їх можна сприйняти як підтримку націоналізму та імперіалізму, який і спричинив вторгнення.

Православний священнослужитель (архімандрит), богослов, патролог, публіцист, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов’я" прокоментував скандальний виступ понтифіка. Він вважає, що це не "зрада", а Папа залишається на боці України.