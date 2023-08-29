Критикам контрнаступу: генерал відповів на заяви західних ЗМІ 

Україну критикують за повільні темпи наступу, не передавши більшість обіцяної зброї

Майже місяць західна преса та окремі чиновники скаржаться на повільні темпи просування ЗСУ та критикують стратегію українських Сил оборони.

Невдоволення викликали навіть атаки на Крим. Своїми міркуваннями щодо цих заяв і темпів контрнаступу із "Телеграфом" поділився генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006—2010 рр.) Ігор Романенко.

"Критичні зауваження щодо наступальних дій ЗСУ з боку західних ЗМІ, деяких політиків та чиновників показують, що там немає реально авторитетних медіа – непідкупних, які діють за класичними стандартами журналістики. Гроші путіна, зокрема в США, не вважають кривавими. І готові публікувати матеріали з явно прокремлівськими меседжами, які ледве загорнуті в західну обгортку", – каже Ігор Романенко.

Окрім цього генерал-лейтенант зауважує, що рф почала активніше займатись пропагандою за кордоном і витрачає на лобістів величезні кошти. Експерт наголошує, що в усіх країнах є корумповані люди, які заради грошей готові на будь-що. Тому статті у стилі "український наступ не призведе до потрібного ефекту", або заяви про необхідність переговорів — справа рук пропагандистів.

Більш ніж дивними Ігор Романенко називає заклики до України західних ЗМІ та низки політиків – діяти сміливіше в наступі. Генерал наголошує, що обіцяні постачання озброєнь були здійснені не повною мірою.

Чим Україна може зробити свій контрнаступ ефективнішим, читайте в повному матеріалі "Телеграфу": "Проколоти ворожу оборону: генерал оцінив шанси ЗСУ на серйозний успіх до кінця року"

Раніше "Телеграф" розповідав, яких озброєнь не вистачає ЗСУ.