"Наші заклики не почули": генерал розповів, що терміново потрібно для контрнаступу ЗСУ

росіянам вдалось побудувати лінію оборони, бо союзники України затягнули з постачанням техніки

Майже весь серпень західні ЗМІ та окремі чиновники закликали Україну "діяти більш рішуче в наступі", притому, що ЗСУ не отримали увесь набір обіцяної зброї.

Чого не вистачає для ефективнішого наступу? "Телеграф" дізнавався у генерал-лейтенанта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ (2006—2010 рр.) Ігоря Романенка.

За словами експерта, військове командування України просило західних партнерів про низку позицій, які допомогли б звільнити українські території. Але зі списку необхідного дали не все і з великим запізненням.

"Ще минулої осені наше вище військове командування просило про низку позицій, які б допомогли забезпечити звільнення українських територій, захоплених рф з лютого минулого року. Не йшлося про вихід на кордони 1991 року. Там потрібні були б зовсім інший рівень постачання озброєнь. Та ж авіація, далекобійні ракети тощо. Причому в кількості, котра як не в рази перевищує те, що є у противника (якщо ми говоримо про наш наступ), то хоча б у паритеті з ним. Але наші заклики не почули. Дали не все. І з великим запізненням", — констатує експерт.

Генерал-лейтенант зауважує, що на Заході відчувають втому від війни та починають з'являтись думки, щодо заморожування конфлікту. У Штатах набирає хід виборча компанія. Попри те, що президентські вибори там відбудуться лише у листопаді 2024 року, активність у цьому напрямку вже спостерігається. Це стосується зокрема заяв та публікацій у контексті російсько-українського конфлікту.

"Нікому особливо не шкода чужих (у даному випадку – наших) територій, адже це – не їхні території. Просто демократичні держави не можуть говорити про це відверто. Однак натякають. Ми маємо ставити зустрічні запитання, а чи готові вони розстатися з тими чи іншими своїми територіями? Наприклад, США – з Аляскою чи її частиною? — продовжує експерт.

Враховуючи, що в повному обсязі ми необхідного озброєння не отримали, що авіацію нам обіцяють не раніше наступного року, слід наголосити на термінових постачаннях не тільки більшої кількості бронетехніки, а й ППО для фронту. Щоб ці системи супроводжували наші наступальні дії. Нам потрібно більше потужної артилерії, ракет. Завдання – пробити коридори у серйозній системі оборони супротивника, вибудувати яку росіянам вдалося завдяки тому, що союзники України затягнули постачання нам навіть узгоджених видів озброєння", — підкреслює Ігор Романенко.

Що означають критичні заяви в західних ЗМІ, читайте в повному матеріалі "Телеграфу": "Проколоти ворожу оборону: генерал оцінив шанси ЗСУ на серйозний успіх до кінця року"

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