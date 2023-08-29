На кордоні України та Білорусі пролунали вибухи: це виявилися не навчання (фото)

Постраждалих внаслідок вибуху немає

На кордоні України та Білорусі пролунав потужний вибух. Виною тому стала природа.

Так, за даними видання "Українська правда", яке посилається на власні джерела у військових колах та відповідь ДПСУ, на залізничному мості за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М. Причиною цьому, стверджується у матеріалі, став удар блискавки.

"Відбувся підрив кількох мін мінно-вибухового загородження, що прикриває певну ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих внаслідок вибуху немає", — кажуть журналісти.

За словами співрозмовника УП, таке може траплятися час від часу, оскільки Сили оборони надійно замінували підступи з РБ, щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку. При цьому наголошується, що на кордоні з Білоруссю діють обмеження перебування цивільних людей, тому мінні пристрої загрожують виключно окупантам.

Водночас моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" публікує фото з місця подій, які розповсюджують лукашенківські пропагандисти. Стверджується, що внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як смерть пригожина вплинула на активність "Вагнера" у Білорусі.