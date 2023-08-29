На кордоні України та Білорусі пролунали вибухи: це виявилися не навчання (фото)
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Постраждалих внаслідок вибуху немає
На кордоні України та Білорусі пролунав потужний вибух. Виною тому стала природа.
Так, за даними видання "Українська правда", яке посилається на власні джерела у військових колах та відповідь ДПСУ, на залізничному мості за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М. Причиною цьому, стверджується у матеріалі, став удар блискавки.
"Відбувся підрив кількох мін мінно-вибухового загородження, що прикриває певну ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих внаслідок вибуху немає", — кажуть журналісти.
За словами співрозмовника УП, таке може траплятися час від часу, оскільки Сили оборони надійно замінували підступи з РБ, щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку. При цьому наголошується, що на кордоні з Білоруссю діють обмеження перебування цивільних людей, тому мінні пристрої загрожують виключно окупантам.
Водночас моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" публікує фото з місця подій, які розповсюджують лукашенківські пропагандисти. Стверджується, що внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як смерть пригожина вплинула на активність "Вагнера" у Білорусі.