Де зараз Баканов і хто наказав топам СБУ залишити Харків та Херсон: нове розслідування журналістів (відео)

Баканів на зв’язок не виходить

Ексглаву СБУ Івана Баканова ніхто навіть не допитував у справах його підлеглих — підозрюваних у держзраді глав СБУ Харківщини та Криму. Зараз він, як ні в чому не бувало, облаштовує своє життя в новій ролі, хоча саме він віддавав накази своїм підлеглим на початку повномасштабного вторгнення.

Для початку нагадаємо, що голова СБУ Харківщини Роман Дудін та голова Кримського напряму СБУ Олег Кулініч підозрюються у держзраді. Зокрема їм інкримінують самовільне залишення місця дислокації, що нібито могло зіграти на руку росіянам.

Так ось, згідно з розслідуванням журналістів "Громадського ", незважаючи на те, що Баканов був на той момент безпосереднім керівником вищезгаданих фігурантів, він сам не має статусу свідка в жодному з цих кримінальних проваджень.

"Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Б. як свідок не допитувався. Під час судового розгляду вказаного кримінального провадження прокурорами, які підтримують публічне обвинувачення у ньому, у разі необхідності буде вирішене питання щодо виклику та допиту Б. як свідка", — відповіли в Офісі генпрокурора на запит видання.

Натомість Баканов вже у 2023 році відкрив ФОП, напрямом якого визначив, надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

"Також Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком та аудитом", — йдеться у матеріалі.

Крім того, ексглава СБУ може надавати правові послуги, адже, нагадаємо, у червні він отримав посвідчення адвоката.

Проживає колишній начальник української спецслужби у передмісті Києва. Ходить на тренування з футболу, а на дзвінки журналістів не відповідає.

Нормально поживає і розжалуваний начальник УСБУ Херсонської області Сергій Криворучко. Він не проходить по жодному кримінальному провадженню, а навіть більше, продовжує працювати в СБУ. Хоча у самій службі його слова спростовують, заявляючи, що його слова про "перебування у розпорядженні глави СБУ — це неправильна інтерпретація". Насправді, за словами радника голови СБУ Семикіної, Криворучко не є чинним співробітником, а просто значиться у спецслужбі.

"Він у "розпорядженні" цетрального управління", — сказала вона.

Попри все вищесказане, саме Баканов, за твердженнями журналістів, 26 лютого наказав фігурантам кримінальної справи залишити свої місця дислокації. Це у виданні підтверджують особистими листуваннями Дудіна та його словами.

З 26 лютого 2022 року, за словами Дудіна, його вже у Києві залучали до "оборони урядового кварталу". А 28 лютого відпустили назад до Харкова.

Водночас, за версією ДБР, виїзд Романа Дудіна до Києва був самовільним та незаконним.

Там пояснили, що колишній керівник УСБУ у Харківській області підозрюється за статтями:

ч. 2 ст. 111 ККУ – державна зрада;

ч. 5 ст. 407 КК — самовільне залишення військової частини або місця служби;

ч. 4 ст. 402 ККУ – непокора.

За цими статтями Дудіну загрожує довічне ув’язнення.

Аналогічна ситуація, стверджують журналісти, сталася і з Куліничем. Йому нібито Баканов наказав їхати до Києва 24 лютого.

"Приблизно о 13:00 24 лютого 2022 року Куліничу дали наказ їхати до столиці. Від Баканова вказівку Куліничу передав заступник голови СБУ Володимир Горбенко. У розмові з hromadske Горбенко підтвердив достовірність цього листування… Журналісти hromadske кілька тижнів намагалися отримати коментарі самого Івана Баканова. Зокрема, щодо того, чому він віддавав такі накази своїм підлеглим і чому він мовчить тепер, коли їх обвинувачують у самовільному залишенні місць дислокації", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому відсторонив Баканова та Венедіктову.