Leopard 2 підлягає вторинній переробці та після пошкоджень проходять ремонт, а далі знову вирушають у бій

За 13 тижнів контрнаступу Збройних сил України російські окупанти не змогли знищити і 10% переданих танків Leopard 2. Частина техніки була пошкоджена і зараз перебуває на ремонті, після чого знову вирушить на фронт.

За даними Forbes, за цей період загарбники повністю знищили п’ять танків Leopard 2 із 71 поставлених Україні. Ще близько десяти танків зазнали пошкоджень, після чого їх відправили на ремонт до Польщі та Німеччини.

"Фундаментальна міцність 69-тонного Leopard 2 означає, що танки можуть отримати пошкодження, відвідати ремонтну базу, повернутися в бій, а потім знову отримати пошкодження та відправитися на ремонт. Так далі й так далі. Leopard 2 підлягає вторинній переробці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що практично всі члени екіпажів Leopard 2, їх було 20 осіб, змогли вибратися з підбитих танків до того, як їх було знищено.

Додамо, що путіністи григорій лепс і микола басков пообіцяли по мільйону рублів за кожен побитий танк Leopard, вирішивши таким чином нібито допомогти російській армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні ЗСУ отримали колишні данські танки Leopard 1A5DK. Цю техніку викупили у приватної компанії FFG Німеччина, Данія та Нідерланди.