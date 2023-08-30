Війна — день 553: ЗСУ продовжують тиснути на півдні і просуваються в районі Бахмута

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують наступати на Таврійському напрямі, а також просунулися в районі Бахмута, де зайняли велику кількість панівних висот.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністерство оборони США має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня, коштів достатньо для задоволення потреб Української держави, заявили в Пентагоні.

З даними за 27 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 550: ЗСУ прорвали оборону окупантів на південному фронті

Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 551: ЗСУ прориваються на півдні, але окупанти чинять відчайдушний опір

Інформацію за 29 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 552: ЗСУ наступають на півдні, окупанти тиснуть у районі Куп’янська