У Києві чули серію вибухів: окупанти влаштували нічний ракетний удар (оновлено)

Раніше столицю атакували безпілотники

У ніч проти середи, 30 серпня, росіяни атакували Київ масованим ракетним ударом, а перед цим направили на нашу територію чимало безпілотників.

Попередньо відомо, що масованого удару окупанти завдали за рахунок використання крилатих ракет. Мешканці столиці чули щонайменше десяток вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі Києва уламки впали на дахи торгових приміщень, у Шевченківському також падіння уламків. На місце виїхали відповідні служби.

6:15 Стало відомо про перших загиблих — їхні тіла знайшли на території нежитлового приміщення.

6:00 У Шевченківському районі є постраждала — дівчина 24 років. Вона госпіталізована, уточнив Кличко.

Також місцеві паблики пишуть, що у передмісті сталося кілька пожеж, пов’язаних із падінням уламків ракет. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Мер Кличко пізніше також додав, що є епіцентри загоряння і в самій столиці — у Дарницькому районі. Рятувальники вже займаються ліквідацією вогнища займання, що знаходиться на даху торгового приміщення. Ще одна пожежа зафіксована на відкритій місцевості.

Ці дані підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації. "Телеграф" продовжить стежити за оновленням даних щодо нічної атаки на столицю.

Слід також додати, що "тривожилася" цієї ночі не лише Київщина – сирени вили у багатьох областях України, зокрема на півдні. Декілька вибухів чули і жителі Одеської області. Про наслідки поки що невідомо, за попередньою інформацією, з метою відпрацювали кошти ППО.

Нагадаємо, що раніше Київ був атакований лише кілька днів тому, 27 серпня. Без руйнувань та постраждалих не обійшлося. Це сталося в рамках чергового масованого удару по Україні.