ЗСУ мають просування у двох областях, ворог продовжує "буксувати" по всьому фронту: свіжі карти боїв

Наші воїни розвивають успіх на двох ділянках фронту

Триває 553-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 29 серпня українські війська просунулися в районі Бахмута на Донеччині та Роботиного на заході Запорізької області. Росіяни наступали на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, в районі Бахмута, біля Авдіївки та на кордоні Донецької та Запорізької областей, але підтверджених успіхів не досягли.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступи на Куп’янському та Лиманському напрямках. Зокрема вони атакували біля Новоєгорівки та Білогорівки.

Луганська та Харківська області

Російські джерела стверджували, що їхня армія наступала поблизу Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Кислівки та Котлярівки. Вони також повідомили, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна.

Донецька область

Українські війська 29 серпня вели наступальні дії під Бахмутом і просунулися. Геолокаційні кадри показують просування наших воїнів на південь від Андріївки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив, що українські війська просуваються на Бахмутському напрямку. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують атакувати поблизу Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що ворог без успіху наступав у районі Богданівки та Озаранівки.

Бахмутський напрямок

Росіяни 29 серпня вели наступ на лінії Авдіївка – Донецьк. Український Генштаб повідомив, що ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Донецька область

"Південна вісь"

Тривали позиційні бої на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. Спікер Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун повідомив, що окупанти активізували авіаудари по Старомайорському, намагаючись зменшити наступальний потенціал України.

Ситуація у районі Времівки

29 серпня українські війська продовжили просування на схід від Роботиного на заході Запорізької області. Наші воїни тримають зайняті позиції.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони просунулися у напрямку Новоданилівки та Вербового. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 серпня, показують, що ЗСУ просунулися приблизно за п’ять кілометрів на південний схід від Роботиного.

Ситуація у районі Роботиного

Штупун повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції та проводять стабілізаційні заходи у Роботиного. Російські джерела заявляли, що на південній околиці Роботиного все ще тривають запеклі бої.

Запорізька область

29 серпня українські війська продовжували вести невеликі рейди через річку Дніпро у Херсонській області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 серпня, видно, як українські військовослужбовці піднімають український прапор біля Антонівського мосту на східному лівому березі Дніпра.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти середи, 30 серпня, росіяни атакували Київ масованим ракетним ударом. Внаслідок падіння уламків ракети у Шевченківському районі загинуло двоє людей, ще двоє постраждали.