Росіяни намагаються повернути позиції: Сирський назвав гарячі точки фронту та показав відео

Ворог перегруповується і заводить з території рф нові частини

Українські воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, складною залишається ситуація на Східному фронті. Щодня гарячі бої точаться на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Наші частини продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

"Найзапекліші бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородок та Ковалівка, де противник, незважаючи на втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці", — зазначив він.

Район Райгородка на карті deepstatemap

У своєму Telegram-каналі Сирський виклав відео з Бахмутського спрямування. Артилерія 22-ї ОМБр вдарила по скупченню окупантів.

Сирський додав, що також росіяни здійснюють перегрупування та заводять нові частини з території рф. Командування армії рф хоче збільшити чисельність і боєздатність своїх військ. Тривають бої під Бахмутом. Ворог будь-що намагається повернути втрачені позиції, по кілька разів на день контратакуючи наші підрозділи.

Бахмутський напрямок на карті deepstatemap

"Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємося вперед. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки. Тому особлива увага сьогодні приділяється роботі саме на цих напрямках", — описав ситуацію генерал-полковник.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти не можуть вийти з Бахмута, вони опинилися в пастці. ЗСУ просуваються на південному фланзі міста.