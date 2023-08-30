"Такого не робив практично ніхто": Захід був вражений однією з операцій спецзагону ГУР

Цю операцію в українській розвідці вважають показовою

За повномасштабну війну українські військові часом роблять неймовірні речі на завданнях і одну з таких зробили бійці спецпідрозділу "Артан". На Заході були буквально вражені проведенням цієї операції і навіть не вірили, що таке справді сталося.

Про це розповів командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" майор Віктор Торкотюк в інтерв’ю "Українській правді". З його слів, раніше такого ще не робив майже ніхто.

"Це була показова операція. Дуже багато моментів я не можу розповісти. Але можу сказати, що там нами було знищено одного з високопоставлених офіцерів. Бійці дуже добре зорієнтувалися, діяли чітко, показали те, чого я від них завжди хочу – працювали як єдиний механізм. Там було до 100 людей з батальйону. Вони зробили те, чого не робив практично ніхто", — розповів він.

За словами Торкотюка, операція на ворожій території та з такою кількістю військових проводилася вперше. Її блискучий результат просто вразив зарубіжних колег майора, коли вони дізналися про неї.

"Вони не вірили. Запитували: "Вікторе, який був план?". Звичайно, плани ми їм ніколи не розповідаємо. Кажу: "План у нас завжди один. Ми йдемо – а там дивимося". Вони, мовляв, так не можна, треба, щоб авіація, і так далі… Я їм: яка авіація? Ми купили 5 коней для операції… У них квадратні очі. А нам удалося, їхні Збройні сили просто тікали від нас", — зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь з деокупації Харківської області. Разом із бійцями він ходив на штурм.