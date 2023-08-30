На Заході так не роблять: командир ГУР вразив фактом безшабашності Буданова в бою

Українцям доводиться викручуватися

Українські спецназівці Головного управління розвідки виконують свої вилазки за таких складних умов, за яких на Заході не взялися б за них. Допомагає їм у цьому, в тому числі, й імпровізація, яка розквітла ще за Буданова (коли нинішній начальник ГУР ще працював "у полі").

Про це розповів командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" майор Віктор Торкотюк в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, цим наш спецназ і відрізняється від багатьох.

"Так Буданов ще в АТО робив – йдемо, а там подивимось, щось скоригуємо. Кажу, там же блокпост, а він – та там все вирішимо. ", — розповідає Токотюк, додаючи, що "Але план завжди є. Кожен боєць у підрозділі знає, що робить. Але такого, як звикли, приміром, військові країни НАТО, немає – у тих же британців чи американців обов'язково в таких випадках є прикриття авіації, допомога аерокосмічної розвідки".

За приклад спецназівець навів нещодавню операцію ГУР у Чорному морі та зазначив, що на Заході, якби таке робили, то за підтримки цілого "крейсера".

"В нас цього всього немає взагалі. Ми робимо все тихо, самі в човни, по 10 чоловік. Над нами літають їхні СУшки, але ми виходимо і робимо свою роботу. Тому що командир знає: завдання має бути виконано. І цим ми й відрізняємося від багатьох – що ми їх виконуємо. Нестандартними методами, але робимо", — пояснив Токотюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов особисто брав участь у деокупації Харківщини.